Кернес - митингующим: Не начинайте войну, в которой вам не победить

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Кернеса сегодня, 25 января, распространила пресс-службе Харьковского городского совета.

«Призываю участников политических протестов вести себя благоразумно и в рамках закона. Захват зданий органов власти - действие, которое может быть наказано, и закон будет на стороне сил правопорядка. Не начинайте войну, в которой вам не победить. В Харькове есть силы и воля для того, чтобы остановить желающих геройствовать и проливать кровь», - отметил Кернес.

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«Хочу отдельно обратиться к футбольным болельщикам, которые называют себя «ультрас». Харьков - не футбольное поле, и жизнь - не игра. Не используйте политическую конъюнктуру как повод проявить агрессию. Если вы - патриоты и любите «Металлист», вам не по пути с теми, кто раскачивает ситуацию в Харькове», - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, фанаты харьковского «Металлиста» выйдут на поддержку местного Евромайдана.

Вместе с тем организаторы Евромайдана в Харькове заявили, что активисты не собираются захватывать здания облгосадминистрации.

«На уровне координаторов харьковского Евромайдана это не планируется, по крайней мере сейчас. Все должно быть рациональным. Это действие не будет рациональным и вызовет только репрессии. Мы этого не планируем», - сказал один из организаторов Евромайдана в Харькове, общественный активист Дмитрий Пилипец.