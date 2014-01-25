Кернес - митингующим: Не начинайте войну, в которой вам не победить
Харьковский городской голова Геннадий Кернес также призывает ультрас «Металлиста» не проявлять агрессию на сегодняшнем Евромайдане.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Кернеса сегодня, 25 января, распространила пресс-службе Харьковского городского совета.
«Призываю участников политических протестов вести себя благоразумно и в рамках закона. Захват зданий органов власти - действие, которое может быть наказано, и закон будет на стороне сил правопорядка. Не начинайте войну, в которой вам не победить. В Харькове есть силы и воля для того, чтобы остановить желающих геройствовать и проливать кровь», - отметил Кернес.
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«Хочу отдельно обратиться к футбольным болельщикам, которые называют себя «ультрас». Харьков - не футбольное поле, и жизнь - не игра. Не используйте политическую конъюнктуру как повод проявить агрессию. Если вы - патриоты и любите «Металлист», вам не по пути с теми, кто раскачивает ситуацию в Харькове», - подчеркнул мэр.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, фанаты харьковского «Металлиста» выйдут на поддержку местного Евромайдана.
Вместе с тем организаторы Евромайдана в Харькове заявили, что активисты не собираются захватывать здания облгосадминистрации.
«На уровне координаторов харьковского Евромайдана это не планируется, по крайней мере сейчас. Все должно быть рациональным. Это действие не будет рациональным и вызовет только репрессии. Мы этого не планируем», - сказал один из организаторов Евромайдана в Харькове, общественный активист Дмитрий Пилипец.