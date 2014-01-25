В Чернигове Народное вече требует отставки председателя ОГА и областного совета

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение, объявленное народным депутатом Украины Олегом Ляшко, проголосовали участники оппозиционного митинга. Также принято решение о создании отрядов народной самообороны.

Ляшко призвал участников акции передать принятые документы в облгосадминистрацию. Однако при приближении к облгосадминистрации представителям оппозиции дорогу перекрыли участники провластного митинга. Под стенами ОГА сейчас возникла давка.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Чернигове на центральной Красной площади началось Народное вече, организованное оппозиционными силами, на которое собрались около 1,5 тыс. человек. В акции принимают участие народные депутаты Олег Ляшко, Валерий Дубиль, Сергей Аверченко, Руслан Марцинкив. Ораторы выступают против диктатуры в Украине. Однако они подчеркивают, что акция носит мирный характер и в органы власти представлены все необходимые документы.

В это же время на Аллее героев собрались сторонники действующей власти - около 1 тыс. человек. Они держат лозунги ”Украина едина!”, ”Нет - расколу Украины!”, ”Экстремизму - нет, миру - да”. Среди участников акции присутствуют священники.

Более 100 правоохранителей окружили здание облгосадминистрации. Также кордон милиции разделяет представителей обеих акций.