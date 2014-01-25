ВО "Свобода" сообщает о смерти раненого на Грушевского 45-летнего жителя Львовщины
12:30, 25 января 2014Политика
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В киевской больнице скончался Роман Сеник, который был тяжело ранен 22 января на улице Грушевского.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», по словам председателя Львовской областной организации ВО "Свобода", народного депутата Ирины Сех, "несколько дней врачи боролись за его жизнь, но раны были слишком тяжелыми. У него было тяжелое ранение в легкие, перенес несколько операций, пришлось ампутировать руку".
Роману Сенику было 45 лет. Он родом из Яворивщины, последние годы жил в Турке. Его похоронят на Яворивщине.
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