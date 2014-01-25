Европейские политики имеют реальные рычаги влияния для нормализации ситуации в Украине - Азаров

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в Давосе, сообщается на правительственном сайте.

«Европейские политики могли бы оказать Украине реальную помощь по нормализации ситуации. Было бы достаточно, если бы Баррозу, Эштон, Фюле или другие европейские политики обратились к украинской оппозиции и заявили, что захват государственных учреждений, административных зданий является противозаконным, противоречит нормам демократии. И если вы продолжите такие действия – мы с вами не будем сотрудничать», - сказал Азаров.