Немецкая газета призвала не отдавать Украину России

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на сегодняшнюю публикацию одного из публицистов немецкого издания.

"В украинском кризисе ЕС не найдет простых решений. ЕС не может ... оставить Украину саму по себе, или (отдать в руки) России", - отметил автор материала.

Публицист высказался за то, чтобы министры иностранных дел Германии, Франции и Польши совместно как можно скорее приехали в Киев.

По его мнению, ЕС должен продемонстрировать поддержку украинской оппозиции и дать сигнал украинской власти о возможности введения санкций, которые непосредственно ударят по его интересам.

Среди санкций он назвал блокирование банковских счетов и визовые ограничения.

Немецкий публицист отметил, что президент России Владимир Путин "бесстыдно" реализует геостратегические интересы своего государства.

"Его цель очевидна - превращение Москвы в центр власти Евразийского союза, придуманного как конкурента для Евросоюза. Лозунг стратегического партнерства между ЕС и Россией на практике был заменен политикой стратегического конкуренции", - отмечает газета.

Он также обратил внимание, что до недавнего времени жители Евросоюза из-за экономического кризиса пришли к выводу, что их судьба зависит от банков и важными являются экономические показатели.

По его мнению, события в Киеве изменили эти мнения.

"Несмотря на мороз украинцы держат там европейский флаг, их бьют, обстреливают. Политики и граждане ЕС не могут игнорировать эти фотографии", - пишет он.

"О будущем Европы свидетельствуют не только красные числа (которые означают убытки), но также кровь на украинском снегу", - подчеркнул публицист.

Он отметил, что европейское сообщество, которое объединяет полмиллиарды людей, ответственно за то, что происходит в мире и должно помогать другим.

"В Украине европейцы, если решатся на помощь, помогут не другим, но самим себе", - сказал он.

Публицист также подчеркнул, что ЕС ответственен за неподписание Соглашения об ассоциации с Украиной, поскольку дал себя обмануть проевропейскими декларациями Президента Украины Виктора Януковича и недооценил решимость Путина, который хотел сорвать подписание этого документа.