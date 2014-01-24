Литва примет на лечение раненых во время столкновений в Киеве

14:23, 24 января 2014
Политика
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Президент Литвы Далия Грибаускайте заявляет о решении Литвы принять на лечение раненых во время столкновений в Киеве.

 

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Об этом она написала своей странице в Тwitter.

«Встретилась с украинским послом. Демонстранты не должны быть заложниками переговоров власти и оппозиции. Применение силы должно быть остановлено! Литва поддерживает украинский народ: решили принять раненых на лечение», - написала она.

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