Яценюк заявил, что шанс остановить кровопролитие высокий

Об этом сообщила пресс-служба "Батькивщины".

"Мы хотели остановить кровопролитие, и шанс есть очень высокий" отметил Арсений Яценюк.

Сейчас лидеры оппозиции едут на Майдан проводить консультации с общественностью.

Как сообщал УНИАН, ранее лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что "результат переговоров требует определенных консультаций с общественностью. Только такие консультации будут проведены, мы проинформируем".

При этом он подчеркнул, что от консультаций будет зависеть, каким путем будет развиваться ситуация.

Напомним, около 17.30 Кличко, лидер фракции "Свобода" Олег Тягнибок и лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк прибыли в администрацию президента, где состоятся переговоры между Януковичем и лидерами оппозиционных фракций по урегулированию политического кризиса в стране. Переговоры продолжались более 4 часов.