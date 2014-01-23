Тимошенко требует доставить ее завтра на судебное заседание по делу ЕЭСУ

Об этом сообщается на сайте Тимошенко.

"Учитывая тот факт, что администрацией Качановской исправительной колонии № 54 осуществляются действия, не предусмотренные действующим законодательством, а именно о получении моего согласия на этапирование, а также принимаются меры по фальсификации актов, согласно которым я, якобы, отказываюсь от участия в судебных заседаниях по данному делу, требую обеспечить мою доставку на судебное заседания 24 января", - написала Тимошенко в своем заявлении.

Кроме того, экс-премьер-министр требует с целью предотвращения очередных фальсификаций актов о якобы ее отказ от участия в судебных заседаниях осуществлять непрерывную видеофиксацию всего процесса доставки, начиная от сообщения об этапировании до непосредственной доставки в суд.

"С целью недопущения возможных провокаций и объективного освещения указанных событий, требую предоставить специальную коляску для моего передвижения, обеспечить присутствие в моей больничной палате на момент моего вывоза в суд журналистов независимых средств массовой информации и/или защитников с видеокамерами с целью фиксации всего процесса моей доставки на судебное заседание", - заявила Тимошенко.

Как сообщалось, на 24 января назначено очередное судебное заседание Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ. Суд не может начать слушание дела ЕЭСУ в отсутствие Тимошенко, которая находится в стационаре больницы уже более года.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело. По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний» .

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.