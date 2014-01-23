За последние сутки за медпомощью обратились 25 протестующих - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент здравоохранения.

Согласно оперативным данным, известно, что 12 человек сейчас госпитализированы с различными травмами.

Всего с 16:00 19 января киевские врачи оказали помощь 157 участникам акций протеста, из них госпитализированы 72 человека, говорится в сообщении.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.