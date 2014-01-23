За последние сутки за медпомощью обратились 25 протестующих - КГГА
10:30, 23 января 2014Политика
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В Киеве с 06:00 22 января до 06:00 23 января к бригадам неотложной медицинской помощи обратились 25 участников акции протеста, которая продолжается на улице Грушевского.
За последние сутки за медпомощью обратились 25 протестующих - КГГА
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент здравоохранения.
Согласно оперативным данным, известно, что 12 человек сейчас госпитализированы с различными травмами.
Всего с 16:00 19 января киевские врачи оказали помощь 157 участникам акций протеста, из них госпитализированы 72 человека, говорится в сообщении.
Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.
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