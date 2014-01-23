Регионал заявил, что активиста на Грушевского убил снайпер НАТО

Об этом заявил народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Балицкий, сообщает пресс-служба ПР.

"Один из погибших участников протеста мог быть убит снайпером. Не исключено, что речь идет о профессиональном наемнике одной из стран НАТО, который был привезен по заказу радикального крыла оппозиции", - заявил он.

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«Сегодня все граждане Украины смогли убедиться, что политические экстремисты и террористы, нападающие на правоохранителей и мирных граждан, угрожают каждому человеку и всему украинскому обществу», - подчеркнул Евгений Балицкий.

Обращаясь к представителям оппозиции, он также заявил: "Зарубежные технологии по организации революций дали сбой? Поэтому вы решили поиграть в войну, используя поверивших вам людей как "пушечное мясо"?! А вы сами можете ответить людям, какая у вас цель?! Уничтожить Украину, посеять ненависть между людьми?! Что вы сегодня, да и не только сегодня, можете предложить, тем, кто вам поверил?!".