Регионал заявил, что активиста на Грушевского убил снайпер НАТО
Один из погибших во время столкновений на Грушевского мог стать жертвой снайпера НАТО.
Об этом заявил народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Балицкий, сообщает пресс-служба ПР.
"Один из погибших участников протеста мог быть убит снайпером. Не исключено, что речь идет о профессиональном наемнике одной из стран НАТО, который был привезен по заказу радикального крыла оппозиции", - заявил он.
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«Сегодня все граждане Украины смогли убедиться, что политические экстремисты и террористы, нападающие на правоохранителей и мирных граждан, угрожают каждому человеку и всему украинскому обществу», - подчеркнул Евгений Балицкий.
Обращаясь к представителям оппозиции, он также заявил: "Зарубежные технологии по организации революций дали сбой? Поэтому вы решили поиграть в войну, используя поверивших вам людей как "пушечное мясо"?! А вы сами можете ответить людям, какая у вас цель?! Уничтожить Украину, посеять ненависть между людьми?! Что вы сегодня, да и не только сегодня, можете предложить, тем, кто вам поверил?!".