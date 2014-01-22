Кравчук заявил, что благодарен "Беркуту" на Грушевского за терпение

Об этом говорится в статье, подписанной его именем, на сайте Forbes, пишет Украинская правда.

По словам Кравчука, нельзя оценивать происходящее в Украине так, "как если бы это происходило в условиях США, Франции, Англии".

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."Мы совершенно разные по менталитету люди. Мы недавно вышли из стен СССР, мы совершенно не готовы к резким скачкам и изменениям", - говорится в статье.

Он считает, что протест против "любого движения в сторону порядка, дисциплины, закона" заложен в менталитет украинцев.

"Посмотрите, что сегодня происходит на Майдане. Это нарушение всех законов", - написано в статье.

"Я благодарен ребятам, "Беркуту", которые сейчас там стоят. Сейчас они проходят через невероятное испытание: их бьют, бросают в них камнями и горящими смесями, а они стоят и терпят", - говорится далее.

При этом Кравчук уверяет, что он не оправдывает и не одобряет "то, что они разогнали студентов 30 ноября, хотя правильно было бы критиковать того, кто дал это распоряжение".

Экс-президент призывает все стороны конфликта сесть за стол переговоров и готов его вести.

Как известно, в столкновениях с силовиками на улице Грушевского в Киеве уже погибло 5 человек, часть из которых застрелили.