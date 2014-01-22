Протестующие возводят вторую линию баррикад около отеля "Днепр"

На улице Грушевского, где продолжается противостояние митингующих с силовиками, активисты строят вторую линию баррикад.

Как передает корреспондент агентства УНИАН, возле стадиона ситуация не изменилась. Митингующие по прежнему бросают в огонь автомобильные шины, а со стороны милиции - пытаются потушить огонь двумя бронсбойтамы.

Периодически в митингующих стреляют газовыми и свето-шумовыми гранатами. Митингующие в ответ кидают "коктейли Молотова" и камни. Люди постоянно курсируют с Майдана до Грушевского и в обратном направлении.

Как сообщалось, митингующие активно готовятся к штурму "Беркута". Они собирают мостовую и камни, а милиция активно гасит автобусы, которые мешают ей идти в наступление. Количество активистов постоянно растет.