По Печерску идут тысячи "титушек" (фото) - Геращенко
10:10, 22 января 2014Политика
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Народный депутат от партии «УДАР» Ирина Геращенко говорит, что "титушки" идут организованными колонами по Печерску.
"Титушки" идут по печерску
"По Печерську идуть тысячи титушок. Организованными коллонами", - написала в социальной сети Facebook нардеп Ирина Геращенко.
Фото с Facebook Ирины Геращенко
"В этих колоннах нет ни одной женщины. Только ребята спортивной внешности и подготовки. Идут военизированным строем. Друзья, это не титушкы, а уровнем выще. Между тем, только что звонила коллега по фракции. Ей с 3 ночи начали звонить с грубыми угрозами, 20 звонков за ночь с разных телефонных нумеров...", - написала Геращенко.
Фото из Facebook Ирины Геращенко
Напомним, с 19 января на улице Грушевского продолжается противостояние активистов Евромайдана и правоохранителей.
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