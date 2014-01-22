По Печерску идут тысячи "титушек" (фото) - Геращенко

"По Печерську идуть тысячи титушок. Организованными коллонами", - написала в социальной сети Facebook нардеп Ирина Геращенко.

"В этих колоннах нет ни одной женщины. Только ребята спортивной внешности и подготовки. Идут военизированным строем. Друзья, это не титушкы, а уровнем выще. Между тем, только что звонила коллега по фракции. Ей с 3 ночи начали звонить с грубыми угрозами, 20 звонков за ночь с разных телефонных нумеров...", - написала Геращенко.

Напомним, с 19 января на улице Грушевского продолжается противостояние активистов Евромайдана и правоохранителей.