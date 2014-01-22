Вторая смерть на Грушевского: одного из протестующих застрелили

В ходе столкновений был застрелен один из протестующих.

Об этом сообщает ВВС.

По словам корреспондента BBC Украина, один из руководителей медицинской службы Евромайдана подтвердил гибель участника столкновений на улице Грушевского.

Молодой парень получил четыре огнестрельных ранения. Смерть констатировали примерно в шесть часов утра.

Около 7:30 утра ВВС сообщила, что "в медпункт, где, по словам медиков и активистов, лежит тело протестующего с четырьмя огнестрельными ранениями, прибыли милиционер и судмедэксперт".