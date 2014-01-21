Регионалы из Луганского облсовета призвали Януковича ввести чрезвычайное положение

Об этом говорится в заявлении фракции Партии регионов, опубликованном на сайте облсовета.

Фракция Партия регионов обратилась к Президенту с просьбой «принять жесткие меры по наведению порядка и восстановлению законности вплоть до введения в Киеве чрезвычайного положения».

«Нынешние события в Киеве являются прямой угрозой существованию государства и безопасности нашего народа. Поэтому, стремясь защитить сограждан и нашу Родину от кровопролитного гражданского противостояния, настаиваем на запрете деятельности Всеукраинского объединения «Свобода» и любых националистических, экстремистских организаций», - говорится в заявлении.

В Луганской Партии регионов считают, что те, кто называет себя мирными демонстрантами и активистами Евромайдана, «шли на улицу Грушевского с вполне четкой целью - применить силу, организовать беспорядки вплоть до кровопролития».

«Столкновения в Киеве организованы и спровоцированы радикально настроенными боевиками националистических организаций, цель которых - разрушить систему управления в государстве, свергнуть действующую, законно избранную власть. Убеждены, что по этим фактам должны быть возбуждены уголовные дела, проведено расследование, а все зачинщики и боевики должны понести предусмотренное законом наказание», - сказано в заявлении.

В Луганской ПР считают, что в Украине «происходит попытка антиконституционного переворота и силового захвата власти, инициированная оппозиционными лидерами». «За драматичные события, начавшиеся в Киеве 19 января, должны понести ответственность не только те, кто жег автобусы и бросал камни в правоохранителей, но и Кличко, Яценюк и Тягнибок, на протяжении последних недель подогревавшие в людях агрессию и истерию», - отмечают в Партии регионов.

Кроме того, в заявлении отмечается, что «последний шанс уберечь Украину от гражданской войны - всем политическим силам откликнуться на призыв Президента и сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать кризис в стране без жертв и кровопролития».