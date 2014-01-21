В Одессе милиция открыла дело по факту блокирования воинской части

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в Малиновский райотдел Одессы поступило сообщение от руководства воинской части 3012 ВВ МВД Украины о том, что по месту их дислокации в Одессе по улице Николая Боровского собралась группа граждан и припаркован автомобиль.

Автомобиль, как заявили в отделе, ограничивал движение транспорта на въезде и выезде с территории воинской части.

«Действия правонарушителей мешали выполнению военнослужащими поставленных перед ними повседневных задач по обеспечению охраны общественного порядка и консульских представительств», - сообщили в отделе.

Сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе с 20 января активисты местного Евромайдана блокируют отправку солдат внутренних войск, командированных в Киев.

Вчера в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области со ссылкой на командующего управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины генерал-майора Игоря Плахуту заявили, что отправка военнослужащих из Одессы в Киев не планировалась.