Одесские активисты Евромайдана намерены постоянно блокировать отправку войск в Киев

Как сообщила УНИАН представитель пресс-службы Евромайдан-Одесса Алена Балаба, ночью активисты получили информацию о том, что в столицу для этих целей будет отправлено 150 молодых людей, находящихся на срочной службе.

«Мы не могли этого допустить. И без того, из 350 человек одесского «Беркута» триста – в Киеве. Они меняются периодически, но 300 человек там. Теперь еще внутренние войска… Наша информация о них достоверная, она получена из трех разных источников», - сказала Балаба.

По ее словам, около двух часов ночи в военной части по улице Николая Боровского, 22, где дислоцируются внутренние войска, «началось заметное движение: во всех окнах появился свет, на территорию заехал автомобиль ГАИ и машина полевой кухни».

Балаба отметила, что к 2.00 возле ворот данной военной части стояло 5 машин активистов, в 3.00 – уже 9 машин, потом некоторые разъехались, и в 7 утра было две машины; сейчас количество автомобилей увеличивается.

«В настоящее время там – около 40 наших активистов. Некоторые приезжают не на частных машинах, а добираются маршрутными такси. Мы будем держать блокаду», - сказала Балаба.

По данным активистов, к военной части также съезжаются родители военнослужащих, которых отправляют в Киев, чтобы передать своим детям теплые вещи.

Как сообщал УНИАН, сегодня в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области со ссылкой на командующего управления Южного территориального командования внутренних войск МВД Украины генерал-майора Игоря Плахуту заявили, что отправка военнослужащих из Одессы в Киев не планировалась.