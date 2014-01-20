Кличко пообещал гарантии безопасности силовикам, которые "перейдут на сторону народа"

Об этом говорится в заявлении лидера “Удара” Виталия Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

“Мы, все сознательные граждане и патриоты Украины, должны сегодня остановить эскалацию политического кризиса, насилия и репрессий, которые развернула власть. Страна, через такие действия власти, оказалась на опасной грани, - отметил Кличко. - Она переступит ее, зависит во многом и от вас. Поэтому призываю: подумайте об этом, не бойтесь и будьте с народом. Ведь и вы, и ваши семьи живут в украинском обществе. И вы - такие же граждане, против которых вас сегодня бросает воевать власть”, - обратился к правоохранителям лидер “Удара”.

Читайте такжеЗахарченко подписал приказ, разрешающий Беркуту применять оружиеОн подчеркнул, что избежать кровопролития, на которое сегодня толкает страну власть, и которое делает руками правоохранителей, могут помочь бойцы и офицеры МВД, - если покинут ряды защитников власти, которая заставляет их выполнять преступные приказы.

“Те, кто имеет достоинство и не будет принимать участия в насилии против людей, которые вышли с протестами, и будет с народом, не будут подвергаться преследованиям. Они и их семьи будут иметь гарантии безопасности”, - подчеркнул Кличко.