Кличко пропустили в Межигорье
21:32, 19 января 2014Политика
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Лидер партии УДАР Виталий Кличко приехал в Межигорье
Об этом Еспресо.TV сообщила пресс-секретарь партии УДАР Оксана Зиновьева. По ее словам, охрана пропустила в Межигорье одного Кличко. Сейчас он находится в резиденции Януковича.
Напомним, ранее Кличко публично обратился к президенту с требованием прекратить " войну против собственного народа" и назначить внеочередные парламентские и президентские выборы.
Также Кличко сообщил, что едет в Межигорье, чтобы встретиться с главой государства.
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