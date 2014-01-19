Кличко пропустили в Межигорье

Об этом Еспресо.TV сообщила пресс-секретарь партии УДАР Оксана Зиновьева. По ее словам, охрана пропустила в Межигорье одного Кличко. Сейчас он находится в резиденции Януковича.

Напомним, ранее Кличко публично обратился к президенту с требованием прекратить " войну против собственного народа" и назначить внеочередные парламентские и президентские выборы.

Также Кличко сообщил, что едет в Межигорье, чтобы встретиться с главой государства.