В оппозиции назвали Майдану единого лидера сопротивления
Лидером сопротивления властям является украинский народ, заявил Арсений Яценюк, отвечая на просьбу Майдана назначить единого лидера
Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что лидером сопротивления властям является украинский народ. Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Яценюк сделал на Народном вече на Майдане Незалежности в Киеве.
Яценюк дал ответ на вопрос Майдана относительно лидера сопротивления. “Я дам ответ на ваш вопрос о лидере. Здесь есть лидер. Это украинский народ. И как только кто-то превратит наше мирное сопротивление в борьбу за лидерство между политиками, я объявлю его провокатором. Наше единство - это залог нашего настоящего лидерства”, - подчеркнул Яценюк.
При этом он добавил, что любой из тех, кто призывает к штурму административных зданий, является провокатором. “Зайти в помещение - не значит получить власть. Мы должны действовать как европейская оппозиция. Мы знаем, что делать, и как привести новую демократическую власть”, - сказал Яценюк.
Кроме того, он рассказал, что 22 января в День Соборности Украины состоится “большое украинское шествие». «Собираемся все. Мы презираем данные позорные законы. В День единения мы продемонстрируем наше единство и не дадим никому возможности расколоть нашу страну”, - сказал Яценюк.
Напомним, сегодня оппозиция объявила Народному вече дальнейший план действий.