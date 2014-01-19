Оппозиция объявила Народному вече дальнейший план действий

План действий от оппозиции состоит из трех пунктов - создание Народной Рады, выражение недоверия и отставки Виктора Януковича и создание новой Конституции, сообщает Украинская правда.

Об этом во время Народного вече на Майдане Независимости заявил лидер фракции Батькивщина Арсений Яценюк. "Мы должны создать Народную Раду из числа народных депутатов. Поэтому первое решение - создание такой Рады. Поддерживается?", - спросил Яценюк у присутствующих на Евромайдане. "Да!" - заявили участники акции.

"Второе - Народная Рада должна получить легитимность от украинского народа. Второе - подтверждение полномочий Народной Рады. Третье - формирование новой Конституции. Мы начинаем народное голосование о недоверии и отставке Януковича", - заявил Яценюк.

"Ни разу народ не писал свою Конституцию. Мы объявляем о начале Конституционного собрания. Народ начинает писать свою Конституцию", - добавил он. Кроме того Яценюк заявил, что в Киеве до сих пор нет легитимной власти. "Мы начинаем народное голосование об избрании Киевгорсовета и мэра Киева. Власть - народу!"- заявил Яценюк.

Также он обратился ко всем органам местного самоуправления с призывом создать отряды народной самообороны, бороться с преступностью и коррупцией на местах. "После создания Народной Рады Украины должно быть создано Народное правительство, которое приведет Украину в ЕС, остановит диктатуру Януковича и будет правительством европейской Украины. Таков наш план действий", - подытожил Яценюк.