Власть готовит провокацию против Майдана с захватом склада с оружием - «Свобода»

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы ВО «Свобода».

«Как стало известно из достоверных источников, власть готовит очередную грубую провокацию против активистов Майдана. Согласно информации, которую имеет в своем распоряжении пресс-служба Всеукраинского объединения «Свобода», наемники власти готовятся вскоре захватить магазин с оружием или даже склад с боеприпасами», - подчеркивается в заявлении.

«При этом режим Януковича и подконтрольные ему СМИ подадут отмеченные действия как силовой захват оружия активистами Майдана. В частности, лица, которые будут задействованы в провокации, возможно, будут иметь символику «Свободы», - добавили в партии.

В связи с этим пресс-служба «Свободі» заявляет: в случае, если подобный сценарий будет воплощен в жизнь, вся ответственность за возможные последствия ляжет на действующую власть.

«Отмечаем: ни члены ВО «Свобода», ни кто-либо из активистов Майдана никоим образом не причастны к этому», - подчеркивается в заявлении.

Его авторы призвали власть не прибегать к бессмысленным, безответственным и крайне опасным действиям, «тем более что эти преступные планы уже известны общественности».