В центре Одессы пьяная девушка на BMW врезалась в пять припаркованных автомобилей

Как сообщила УНИАН руководитель сектора профилактической работы Управления ГАИ ГУМВД Украины в Одесской области, майор милиции Лилия Черная, в 3.40 19-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля BMW, проезжая возле здания по улице Еврейской, 22/24 на значительной скорости, не справилась с управлением и допустила столкновение с пятью припаркованными машинами.

Черная уточнила, что ДТП произошло в квартале между улицами Ришельевской и Пушкинской. От сильного удара пострадали, кроме BMW: Hyundai Sonata, Toyota Corolla, Ford Focus и два автомобиля Toyota Camry. Как пояснила майор милиции, водитель от комментариев, от освидетельствования и проверки на алкотестер категорически отказалась.

«В протоколе сотрудники ГАИ зафиксировали, что от водителя исходил резкий запах алкоголя, и была неустойчивая походка. Стаж вождения девушки – 18 дней», - рассказала Черная.

Она добавила, что «единственный плюс в этой истории в том, что никто из людей не пострадал». Если бы не позднее время суток, без жертв не обошлось бы.

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«Благо, в припаркованных машинах никого не было. В центре города всегда людно. К тому же, уже закончились школьные каникулы и на улицах много детей. Мы просим водителей помнить об этом», - сказала Черная.

Она не смогла уточнить, кто еще был в BMW, кроме водителя, сказав, что в протоколе фиксируется только личность человека, управлявшего машиной.

В настоящее время устанавливаются причины ДТП. На водителя составлен административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Со слов очевидцев, всего в BMW находилось 4 человека: два парня и две девушки. Когда владельцы поврежденных машин прибыли на место ДТП, на BMW был снят задний номер и его пассажиры утверждали, что являются студентами и демонстрировали знание юридических терминов.

Одна из Toyota Camry и Hyundai Sonata восстановлению не подлежат.