Суд продолжит рассматривать дело Власенко 16 января

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла сегодня коллегия судей Печерского районного суда города Киева во главе с председательствующим судьей Олегом Билоцерковцем, удовлетворив, таким образом, ходатайство защитника Власенко Анны Боряк, которая просила предоставить время для ознакомления с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2013 года Власенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру и сообщили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

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12 ноября Печерский райсуд избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда Власенко обязан на протяжении двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут дать ему возможность выехать за границу. Суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.

В то же время Власенко заявляет, что никогда не применял силы к Окунской. Он называет обвинение абсурдным, и считает, что уголовное преследование - это попытка лишить Тимошенко права на полноценную защиту.