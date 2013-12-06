На суде над журналистом Дзиндзей началась драка между милицией и нардепами

Шевченковский райсуд Киев избрал для активиста общественной организации “Дорожный контроль” Андрея Дзиндзи меру пресечения в виде взятия под стражу на 2 месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Владимир Бугиль.

После объявления решения в зале суда поднялась началась потасовка между милиционерами с одной стороны, и адвокатом Дзиндзи и народными депутатами с другой. Была сломана мебель в зале суда. Милиционерам удалось оттеснить депутатов, и Дзиндзю вывели из зала суда под конвоем.

Между тем на улице более 5 тыс. митингующих с Майдана протестуют против такого решения суда.

Как сообщалось, Дзиндзю 5 декабря задержали работники УБОП. Его обвиняют в участии в столкновениях возле Администрации Президента 1 декабря. В частности, по данным «Свободы», ему инкриминируют похищение грейдера, с помощью которого неизвестные в масках пытались прорвать кордон правоохранителей.

В то же время коллеги журналиста утверждают, что он снимал репортаж на акции протеста и противоправных действий не совершал.

Вместе с Дзиндзей 5 декабря был задержан и его коллега Сергей Хаджинов, которого впоследствии отпустили. Он утверждает, что правоохранители их жестоко избили.