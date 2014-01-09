Теннисист Долгополов не смог выйти в полуфинал турнира в Сиднее
12:25, 09 января 2014Политика
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Украинский теннисист Александр Долгополов не смог выйти в полуфинал турнира ATP, проходящего в австралийском Сиднее.
Александр Долгополов / Фото: rezonans.in.ua
Об этом сообщает Теннисный портал Украины.
В четвертьфинальном матче киевлянин уступил австралийскому теннисисту Бернарду Томичу со счетом 4:6, 3:6.
Таким образом, счет личных встреч между Долгополовым и Томичем составил 5-2 в пользу украинца.
Соревнования в Сиднее являются подготовительными перед первым супертурниром года – Открытым чемпионатом Австралии, который состоится с 13 по 26 января в Мельбурне.
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