Теннисист Долгополов не смог выйти в полуфинал турнира в Сиднее

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В четвертьфинальном матче киевлянин уступил австралийскому теннисисту Бернарду Томичу со счетом 4:6, 3:6.

Таким образом, счет личных встреч между Долгополовым и Томичем составил 5-2 в пользу украинца.

Соревнования в Сиднее являются подготовительными перед первым супертурниром года – Открытым чемпионатом Австралии, который состоится с 13 по 26 января в Мельбурне.