Украина хочет начать практические переговоры с ЕС об условиях подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Мы должны начать практические переговоры относительно условий подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и зоне свободной торговли с ЕС. Я поручил под руководством вице-премьер-министра Юрия Бойко провести углубленный секторальный анализ последствий создания этой зоны свободной торговли для отечественной экономики. Нам не нужны предположения», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что с европейскими партнерами необходимо «говорить на языке фактов, цифр, неопровержимых аргументов» .

«Потому что на весах – само существование Украины, которая развивает собственную современную экономику, а не экономику других стран. Пренебречь любым риском нельзя. И я убежден, что факты найдут понимание у наших европейских партнеров, когда мы положим на стол пакет условий имплементации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли. Эту работу также нужно выполнить в очень сжатые сроки. Подчеркиваю персональную ответственность за это министров Прасолова, Короленко, Присяжнюка, Ставицкого, Темника, Козака. И вообще это дело каждого члена Кабинета министров», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации, что вызывало акции гражданского протеста по всей стране.

14 декабря премьер-министр Азаров заявил, что Украине необходима компенсация от Европейского Союза для развития при подписании Соглашения об ассоциации, поскольку экономика Украины на сегодняшний день фактически «обескровлена» из-за высоких цен на газ.

Также Азаров заявлял, что Украине необходима финансовая помощь в размере 20 млрд евро для компенсации потерь от снижения объемов торговли со странами Таможенного союза, в частности РФ, в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.