Спасатели обезвредили артснаряд времен войны, найденный возле магистрального газопровода
10:35, 09 января 2014Политика
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В Софиевском районе Днепропетровской области возле магистрального газопровода «Днепропетровск-Одесса» обнаружен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Боеприпас нашел охранник газопровода во время обхода территории 8 января.
Прибывшие на место происшествия пиротехники обезвредили артснаряд. При обследовании прилегающей территории дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.
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