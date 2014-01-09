Спасатели обезвредили артснаряд времен войны, найденный возле магистрального газопровода

10:35, 09 января 2014
Политика
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В Софиевском районе Днепропетровской области возле магистрального газопровода «Днепропетровск-Одесса» обнаружен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Боеприпас нашел охранник газопровода во время обхода территории 8 января.

Прибывшие на место происшествия пиротехники обезвредили артснаряд. При обследовании прилегающей территории дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.

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