Спасатели обезвредили артснаряд времен войны, найденный возле магистрального газопровода

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Боеприпас нашел охранник газопровода во время обхода территории 8 января.

Прибывшие на место происшествия пиротехники обезвредили артснаряд. При обследовании прилегающей территории дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено.