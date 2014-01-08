Охранники не пустили следователей в Дом профсоюзов - милиция

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

“Охранники Дома профсоюзов не пустили следственно-оперативную группу в Дом профсоюзов, чтобы выяснить обстоятельства ограбления активистами Майдана двух волонтеров, сославшись на то, что они не уполномочены пропускать милицию без разрешения комендатуры Майдана”, - отметили в ОСО.

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В то же время в милиции сообщили, что к правоохранительным органам вышел один из комендантов Дома профсоюзов и на просьбу разрешить пройти ответил, что их вопрос будет рассмотрен на заседании комендатуры.

Как сообщал УНИАН, Шевченковское райуправление Главного управления МВД Украины в городе Киеве начало уголовное производство по факту ограбления волонтеров на Майдане Незалежности в Киеве 31 декабря 2013 года.

По данным Управления общественных связей МВД Украины, "31 декабря в милицию обратилась волонтер благотворительного фонда с заявлением, что митингующие – охранники в Доме профсоюзов - отобрали у нее личные вещи и коробки с благотворительными взносами".

Уголовное производство начато по признакам ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Продолжается досудебное расследование.