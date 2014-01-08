В Одессе сожгли флаг ЕС на глазах у активистов Евромайдана, праздновавших Рождество

Как сообщила УНИАН представитель пресс-службы «Евромайдан-Одесса» Алена Балаба, вчера на Приморский бульвар к памятнику Дюку пришли более 100 человек, поддерживающих евроинтеграционный курс Украины.

«Мы пели колядки, пили чай с калачами. Неожиданно на бульвар выехала черная спортивная машина с госномерами ВС2977АН, из которой вышли четверо молодых людей – двое парней и две девушки», - рассказала Балаба.

По ее словам, у активистов местного Евромайдана как таковой охраны нет, а милиция, если и присутствует при мирных акциях, то в небольшом количестве.

«Милиционеры знают, что мы общественный порядок не нарушаем», - пояснила Балаба.

По ее словам, приехавшие на бульвар молодые люди достали флаг Евросоюза и сожгли его. Затем сели в машину и уехали.

«Некоторые наши активисты видели, как водитель машины угрожал нашим ребятам пистолетом. Сейчас юристы готовят обращение в милицию, и сегодня оно будет подано в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнула Балаба.

Активисты «Евромайдан-Одесса" считают, что случившееся вчера – запланированная провокация.

Как пояснила Балаба, на бульвар можно проехать только через близлежащий Воронцовский переулок, в котором установлен шлагбаум. Через данное заграждение пропускают исключительно служебные автомобили, а также транспорт, за рулем которого находятся граждане, работающие или проживающие в данном микрорайоне.