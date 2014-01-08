Милиция предупреждает об ответственности за блокирование админзданий и частных помещений

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

«В последнее время в Интернете периодически появляются сообщения со ссылкой на отдельных лидеров как политических партий, так и общественных организаций, высказывания которые подпадают под признаки ряда уголовных правонарушений. Организаторы массовых акций призывают митингующих блокировать не только некоторые административные здания, улицы, но и частные помещения отдельных граждан. С точки зрения Закона подобные действия являются не только противоправными, но и грубо нарушают конституционные права и свободы других граждан, которые часто приводят к конфликтным ситуациям с работниками правоохранительных органов и рядовыми гражданами», - говорится в сообщении.

Руководство столичной милиции в очередной раз отмечает, что за блокирование и захват административных зданий, перекрытие движения автотранспорта и повреждение чужого имущества любой формы собственности действующим законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Правоохранительные органы, в пределах предоставленных законодательством полномочий, будут реагировать на каждый противоправный поступок, независимо от принадлежности правонарушителей к той или другой политической силе. При совершении противоправных действий виновные будут нести предусмотренную законодательством ответственность.

В связи с этим киевские правоохранители еще раз обращаются к организаторам массовых мероприятий с просьбой придерживаться установленного законом порядка проведения митингов и демонстраций, не нарушать общественный порядок, не провоцировать конфликтных ситуаций и не подстрекать митингующих к противоправным действиям и конфликтам со стражами порядка, а наоборот, способствовать работникам милиции в охране общественного порядка.