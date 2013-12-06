В ПР придумали, как защитить участников захвата админзданий в Киеве

На рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект об амнистии, который позволит освободить от ответственности граждан, участвовавших в захвате административных зданий в центре украинской столицы. Его подготовил регионал Вадим Колесничеко, считающий такой шаг необходимым для начала переговорного процесса с оппозицией. Об этом народный депутат заявил в эфире телеканала «Рада».

«Я, понимая, что нужно искать компромисс, подготовил проект закона о всеобщей амнистии. Чем он хорош? Тем, что ни одна, ни другая сторона не будет довольная. Но это будет инструмент для проведения переговоров…Мы освобождаем от ответственности как работников милиции за чрезмерную жестокость (если она, безусловно, будет доказана), так освобождаем от ответственности тех, кто захватывал здания и учреждения, и кто нападал на работников милиции», - сказал депутат.

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По его словам, подобный шаг является вынужденным, так как освобождение от ответственности людей, нарушивших закон, не является правильным решением, но это позволит начать переговорный процесс с оппозицией. Вадим Колесниченко считает, что эффективным такой процесс будет только в том случае, когда будет ясна судьба людей, отправленных политиками на штурм тех или иных объектов. По словам народного депутата, большинство людей, которые были задержаны милицией, даже не понимают, что их для достижения собственных целей использовали политики.

Вадим Колесниченко не стал прогнозировать судьбу разработанного им законопроекта, но выразил надежду на то, что документ будет поддержан. «Буду убеждать своих коллег по фракции, вести переговоров и объяснять, что нужно все же идти друг другу на встречу», - заявил он. С учетом того, что данный документ фактически является приглашением к переговорам, законопроект должен быть поддержан и провластными, и оппозиционными силами парламента.