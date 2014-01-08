В оппозиции заявляют, что для провокаций против Автомайдана уже "нанята специальная группа мошенников"
Против участников и активистов Автомайдана готовятся провокации
Об этом комендант Евромайдана, народный депутат Арсен Аваков заявил в своем блоге на Украинской правде.
"Автомайдан - один из самых эффективных инструментов Майдана. Власти очень некомфортно. Получили очередную информацию о подготовке провокаций против его участников и активистов", - отметил он.
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По словам Авакова, для провокаций "нанята специальная группа мошенников для поломки машин и подбрасывание".
"Основное направление атаки - дискредитация и возбуждение уголовных дел через подбрасывание в автомобили наркотических средств и нелегального оружия", - сообщил депутат.
"Штаб национального сопротивления предупреждает правоохранительные органы о неминуемой ответственности за такого рода действия. Мы не оставим ни одного активиста один на один с бандитами в погонах", - заявил Аваков.