В оппозиции заявляют, что для провокаций против Автомайдана уже "нанята специальная группа мошенников"

Об этом комендант Евромайдана, народный депутат Арсен Аваков заявил в своем блоге на Украинской правде.

"Автомайдан - один из самых эффективных инструментов Майдана. Власти очень некомфортно. Получили очередную информацию о подготовке провокаций против его участников и активистов", - отметил он.

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По словам Авакова, для провокаций "нанята специальная группа мошенников для поломки машин и подбрасывание".

"Основное направление атаки - дискредитация и возбуждение уголовных дел через подбрасывание в автомобили наркотических средств и нелегального оружия", - сообщил депутат.

"Штаб национального сопротивления предупреждает правоохранительные органы о неминуемой ответственности за такого рода действия. Мы не оставим ни одного активиста один на один с бандитами в погонах", - заявил Аваков.