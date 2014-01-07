В России патриаршая типография напечатала календарь со Сталиным

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на публикацию доктора исторических наук, профессор РГГУ Михаила Бабкина в Живом журнале.

Пользователь выложил фотографии нескольких страниц календаря. Из выпускных данных следует, что макет календаря был изготовлен издательским домом «Достоинство», а напечатан в патриаршей типографии. Широкое внимание к публикации было привлечено после того, как 7 января пост с календарем перепечатал в своем Живом журнале протодиакон Андрей Кураев.

ИД «Достоинство», специализирующийся на патриотической тематике, ранее выпустил несколько изданий, посвященных Сталину, в частности, календарь с фотографиями советского вождя на 2013 год. Одновременно в каталоге издательского дома присутствуют альбомы и календари с изображениями расстрелянных советской властью императора Николая Второго и царской семьи.

Патриарший издательско-полиграфический центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры занимается как изготовлением собственной печатной продукции, так и печатью чужих изданий на заказ.

Представители Московского патриархата Русской православной церкви ранее неоднократно критически отзывались о деятельности Иосифа Сталина. В частности, в 2010 году замглавы отдела внешних церковных связей московского патриархата игумен Филипп от имени митрополита Волоколамского Илариона заявил, что «при Сталине была создана бесчеловечная система, и ничто ее не может оправдать: ни индустриализация, ни атомная бомба, ни сохранение государственных границ, ни даже победа в Великой Отечественной войне, ибо всего этого добился не Сталин, а наш многонациональный народ».

Во времена пребывания Сталина у власти многие православные священники подверглись репрессиям, а храмы были разрушены. Помимо всего прочего в 1931 году по приказу Сталина был взорван храм Христа Спасителя в Москве.