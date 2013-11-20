"Свободе" предложили стать на колени перед Сталиным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения проекта постановления о праздновании 230-летия основания Севастополя.

Народный депутат от ВО “Свобода” Игорь Швайка отметил, что вчера этот проект дважды пытались проголосовать, поэтому голосовать за этот вопрос больше нельзя. Тем более, добавил он, Севастополю на самом деле не 230 лет.

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В ответ Мартынюк заявил, что “Свобода” выступает за разбазаривание украинских земель, поскольку не хочет голосовать за это постановление.

На это народный депутат от “Свободы” Алексей Кайда заявил: “Не сталинистам нам указывать, кто разбазаривает украинские земли”. Так, по его словам, “за время правления сталинистов-коммунистов” Украина уменьшилась в несколько раз. “10 миллионов украинцев погибли от коммунистического террора во время Голодомора 32-33-х годов. Вам стоять на коленях перед всем украинским народом”, - сказал Кайда.

Мартынюк ответил: “Вот вам образец того, как они знают украинскую историю. Это вам нужно стать перед Сталиным на колени, потому что он Западную Украину сделал украинской”. По словам Мартынюка, ВО “Свобода” должна читать учебники истории, а не «Донцова, Шухевича и Бандеру». «Не биографию убийц и палачей изучайте, а настоящую историю, и становитесь на колени перед теми, кто оставил такую землю, включая 1954 год - Автономную республику Крым», - сказал он.

Швайка, в свою очередь, заявил, что хочет напомнить тем, кто “пропагандирует сейчас сталинизм”, что как “ваши предшественники Сталина выбросили из мавзолея, так и вас, проклятые сталинисты, украинский народ выбросит и из украинского политикума, и из украинской истории”.