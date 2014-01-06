Сторонники Тимошенко поздравили ее с Рождеством возле больницы в Харькове
17:09, 06 января 2014Политика
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Представители Харьковской облорганизации партии "Батькивщина" поздравили лидера оппозиции Юлию Тимошенко с Рождественскими праздниками.
Тимошенко поздравили с Рождеством.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Батькивщины".
В частности, как отмечается в сообщении, на Сочельник депутаты городского и областного советов от партии "Батькивщина" и сторонники лидера оппозиции собрались возле больницы "Укрзализницы" в Харькове, украсили площадку возле медицинского заведения воздушными шарами, фотографиями Юлии Тимошенко, партийной символикой.
Соратники лидера оппозиции спели Гимн, рождественские песни и скандировали "Юля, с Рождеством!", "Юля, мы вместе!", "Юля, мы с тобой!".
Напомним, оппозиционные лидеры заявили, что Майдан не будет расходиться после Рождества, и он будет не просто стоять, но и действовать.
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