МВД в новогоднюю ночь будет охранять здания КМУ, АП и ВР

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник управления массовых и спортивных мероприятий Департамента общественной безопасности МВД Украины Олег Матвейцов, пишет Gazeta.ua.

"Майдан у нас отгорожен от других граждан, поэтому мы больше уделяем внимания общественному порядку возле зданий органов власти — то есть Кабинета министров, Администрации президента и Верховной Рады", - уточнил Матвейцов.

Также, по его словам, наряды будут дежурить вокруг столичного Майдана Независимости.

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Представитель МВД отметил, что милиция реагирует на любые сообщения граждан.

"В среднем, к нам поступают 10-15 сообщений ежесуточно по поводу событий на Евромайдане", - подчеркнул он.

В МВД также напомнили, что в новогоднюю ночь в государстве общественный порядок будут обеспечивать около 12 тыс. сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

В то же время, там заявили, что криминогенная ситуация в стране имеет тенденцию к стабилизации.