Луценко назвал свою максимальную амбицию

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО призывает своих подчиненных «не обслуживать» политические структуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед личным составом Киевской милиции, где он представил нового начальника Главного управления МВД Украины Виталия ЯРЕМУ.

«Я призываю не обслуживать ни одну из политических структур, в том числе провластную. Вы служите закону», - сказал он.

Касаясь темы кадрового вопроса, в частности в киевской милиции, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что все кадровые решения должны быть завершены до 15 января, «никаких расправ прошу не допускать».

При этом он отметил, что все кадровые изменения должны происходить только для улучшения работы милиции.

Говоря о сотне рапортов, которые уже написали отдельные сотрудники милиции в связи с уменьшением в будущем году финансирования, министр отметил, что прошлым составом КМУ была отменена президентская надбавка, но финансирование для этого есть, и эта надбавка останется либо в виде премии, либо будет отнесена к ставке.

Он также отметил, что треть руководителей областных управлений остаются на своих местах.

Отвечая на вопрос журналистов, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что он будет принимать любую объективную критику со стороны оппозиционного Кабмина, если будут приведены конкретные и обоснованные факты халатности милиции.

«Я уверен, что мы будем работать более эффективно и дольше, чем в прошлый раз», - сказал он, отметив при этом, что на сегодняшний день «максимальной амбицией ЛУЦЕНКО является работать на повышение эффективности милиции».

В свою очередь В.ЯРЕМА, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что он лично гарантирует, что деятельность киевской милиции будет в рамках закона, независимо, будут ли в столице досрочные выборы мэра или нет.

Также он пообещал, что уже в ближайшее время общественность услышит об уголовных делах, которые будут возбуждены за незаконную деятельность столичных чиновников.

В контексте сказанного В.ЯРЕМА напомнил, что он, работая депутатом Киевсовета, неоднократно вносил представления в органы прокуратуры о нарушениях со стороны чиновников. Однако подавляющее большинство из них осталось вне поля зрения, а потому он собирается в ближайшие дни встретиться с прокурором г. Киева, чтобы определить совместные направления сотрудничества.

Отвечая на один из вопросов, касавшийся его возвращения на должность руководителя Главка, В.ЯРЕМА сказал: «Я не знаю, сколько придется здесь проработать, но знаю, что меня ждет очень ответственная работа. Мы должны в максимально сжатые сроки показать эффективность работы».