В Чернигове проходит акция "Не простим 30 ноября!"

Как передает корреспондент УНИАН, в ней принимают участие общественные активисты и представители местного Евромайдана.

Они держат плакаты с лозунгами "Нас били – Вы молчали", "Не простим 30.11". Участники акции критикуют позицию Черниговского городского совета, который за месяц не принял решения о своем отношении к событиям на столичном Майдане 30 ноября, когда состоялось избиение студентов подразделениями "Беркута". Ораторы указывают, что другие городские советы в Украине собрались на внеочередные сессии, а в Чернигове депутаты не смогли собрать 17 подписей, чтобы провести внеочередное заседание.

По теме: В Чернигове на Евромайдане осталась одна палатка

"Мы – представители общественности, и вы должны защищать наши интересы, а не интересы судей, прокуроров и милиционеров", - обратился к депутатам, которые входят в здание городского совета, один из участников акции. Также прозвучало предложение к представителям Партии регионов отказаться от партийных билетов, "чтобы не позорить общество".