СМИ: Суд арестовал третьего подозреваемого по делу Чорновол

Такое решение принял Печерский суд, сообщает корреспондент "Громадського ТБ" "Украинской правде".

Котенко задержан до 23 февраля.

Перед этим во время судебного заседания стало известно, что его адвокаты отказались вести его дело.

"Они написали отвод. Два дня со мной были, а только написали отвод. Бросили меня. Их запугали, угрожали их семье", - сказал Котенко.

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После этого был объявлен технический перерыв, а затем интересы Котенко представлял государственный адвокат.

Перед этим суд принял аналогичные решения по другим подозреваемым - Александру Котенко и Александру Храмцову.