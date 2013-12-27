Подозреваемый Храмцов никогда не работал в Госслужбе охраны при МВД - пресс-служба
19:33, 27 декабря 2013Политика
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Подозреваемый в причастности к избиению журналистки Татьяны Чорновол Александр Храмцов никогда не работал в Госслужбе охраны при МВД Украины.
Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Департамента ГСО МВД Украины Светлана Павловская.
"Данный мужчина никогда не работал и не работает в ГСО. Просим учесть данную информацию во избежание неточности при подготовке информационных материалов", - сказала она.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, по решению суда Храмцову была избрана мера пресечения в виде удержания под стражей.
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