Подозреваемый Храмцов никогда не работал в Госслужбе охраны при МВД - пресс-служба

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Департамента ГСО МВД Украины Светлана Павловская.

"Данный мужчина никогда не работал и не работает в ГСО. Просим учесть данную информацию во избежание неточности при подготовке информационных материалов", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, по решению суда Храмцову была избрана мера пресечения в виде удержания под стражей.