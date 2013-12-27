В МВД получили лишь части видео из автомобиля Чорновол

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления ведомства Олег Татаров.

По его словам, у следствия до сих пор нет полной видеозаписи из автомобиля Чорновол - никто из народных депутатов или граждан так и не предоставил его правоохранителям.

"Мы сегодня из средств массовой информации получаем известия, что якобы народный депутат Виталий Ярема передал полную версию видеозаписи в МВД. Но у нас есть лишь отрезки видеозаписи, которая была еще опубликована в первые сутки. Из этих отрезков непонятна суть конфликта, с чего он начинался, как продолжался. Нет никакого звука, что не позволяет следствию объективно разобраться и двигаться дальше", - сказал Татаров.

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Он заметил, что уже третьи сутки продолжается досудебное расследование, а видеозапись в МВД так и не передали те люди, которые ею владеют.

Продолжая тему, заместитель начальника ГСУ сказал: "Во-первых – это вмешательство в деятельность правоохранительных органов, изъятие и непредоставление видео. Во-вторых, за это может быть предусмотренная законом ответственность. В-третьих, я хотел бы подчеркнуть, что непредоставление видеозаписи свидетельствует о том, что кто-то имеет какое-то субъективное виденье и нежелание отдавать следствию доказательство, потому что считает, что будет разоблачен кого-то, кто имеет причастность к совершению уголовного правонарушения".

В контексте сказанного Татаров призвал народного депутата Украины и других лиц, у которых есть эта запись, предоставить ее милиции. "Отдайте ее следствию для того, чтобы мы могли объективно исследовать, провести соответствующие экспертизы и установить истину в уголовном производстве", - попросил правоохранитель.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдан Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе недалеко от Киева. По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственном авто, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышло несколько мужчин. Неизвестные вытянули Чорновол из-за руля, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Сначала милиция в связи с избиением Чорновол открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 26 декабря было открыто еще одно производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

26 декабря в МВД сообщили, что задержали трех подозреваемых в избиении Чорновол. Утром 27 декабря стало известно, что Главное следственное управление МВД подало в суд ходатайство об избрании мер пресечений относительно 4 лиц, подозреваемых в избиении Чорновол.

Позже сегодня начальник Главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин сообщил о задержании пятого подозреваемого в причастности к избиению журналистки Чорновол.