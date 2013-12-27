В январе в Харькове состоится первый всеукраинский форум Евромайданов
11-12 января в Харькове пройдет первый всеукраинский форум Евромайданов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время всеукраинской конференции Евромайданов.
38 делегатов от 17 региональных Евромайданов поддержали инициативу харьковского Евромайдана провести этот форум в начале января.
На всеукраинском форуме, в частности, будет отработана схема координации между разными Майданами, разработаны дальнейшая стратегия Евромайданов, план действий, а также вопросы консолидации евромайдановского движения.
Как сообщили модераторы конференции, делегаты Евромайданов, которые будут представлены на форуме, должны избираться на региональных собраниях, и этот факт должен быть зафиксирован на видео и до 6 января должен быть представлен организаторам форума. После этого делегаты получат список обязательных к ним вопросов.
Также на сегодняшней конференции был согласован вопрос, что от каждого регионального Майдана должно быть представлено не более трех человек, а от Киева - до трех человек от каждой общественной среды.