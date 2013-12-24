Амнистированные активисты "Гринпис" могут выехать из России до Нового года

Об этом сказал юрист Андрей Сучков, представляющий интересы организации, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Сейчас идет процесс ознакомления с постановлениями", - сказал он и добавил, что надеется на то, что все 30 фигурантов дела получат постановление в ближайшие дни.

Сучков не уточнил, кто именно получит постановление 24 декабря.

Эти постановления позволят запустить процесс получения виз, после чего 26 иностранцев, задержанных на судне Arctic Sunrise, смогут уехать из России.

В то же время, в «Гринпис» рассчитывают, что активисты, подпадающие под действие начавшейся в России амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции, покинут страну до Нового года.

В настоящее время активисты «Гринпис» выпущены под залог и живут в гостинице в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, активисты «Гринпис» в середине сентября попытались с судна «Арктик Айс» подняться на нефтеплатформу «Приразломная» в Печорском море для проведения акции против добычи углеводородов в Арктике.

На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт судна экологов Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Все 30 задержанных были арестованы, а позже отпущены под залог, в том числе член экипажа судна «Арктик Айс» гражданин Украины Руслан Якушев. После акции на «Приразломной» было возбуждено уголовное дело о пиратстве, однако потом статья была изменена на «хулиганство».