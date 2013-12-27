Тимошенко может принять участие в судебных слушаниях через видеоконференцию - прокурор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после судебного заседания по делу ЕЭСУ сказала журналистам представитель гособвинения Виктория Калита.

Так она прокомментировала заявление защитников экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о том, что начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков превысил полномочия, подняв перед экс-премьером без соответствующего решения суда вопрос о ее участии в судебном заседании по делу ЕЭСУ в режиме видеоконференции, а также заявление защиты о том, что старый УПК, по которому слушается дело, предусматривает видеоконференцию лишь для отдельных следственных действий, а не для участия в судебном заседании. Калита отметила, что, поднимая вопрос об участии в суде в режиме видеоконференции, Колпащиков напомнил подсудимой о такой возможности.

“В судебном заседании неоднократно рассматривалось указанное ходатайство стороны обвинения о возможности участия подсудимого в судебном заседании путем видеоконференции. (Он) дополнительно напомнил или разъяснил, что подсудимая может сделать такое заявление. Это не является каким-либо перемещением, я так считаю. Дополнительно разъяснил право подсудимой о том, что она может написать заявление, что может заявить ходатайство о том, что она может принимать участие в судебном заседании путем проведения видеоконференции”, - сказала Калита.

“Дополнительно разъяснено право было, что проведение видеоконференции возможно и в УПК старом, от 1960 года, в соответствии с которым рассматривается это дело. Он предусматривает возможность проведения видеоконференции”, - добавила Калита.

На вопрос журналистов, возможна ли видеоконференция только для отдельных следственных действий, Калита сказала: “Для участия в суде”.

Как сообщал УНИАН, заседания Киевского районного суда Харькова по делу о нарушениях в деятельности корпорации переносятся с апреля 2012 года в связи с отсутствием Тимошенко на заседаниях, учитывая прохождение ею стационарного лечения.

Сегодня, 27 декабря, Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что Тимошенко вновь отказалась от участия в судебном заседании.

Суд перенес заседание по делу ЕЭСУ на 24 января.