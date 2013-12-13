В Харькове подожгли микроавтобус Евромайдана

В Харькове неизвестные подожгли автобус активистов местного Евромайдана.

Об этом УНИАН сообщил соорганизатор харьковского Евромайдана Дмитрий Пилипец.

По его словам, арендованный харьковским Евромайданом микроавтобус стоял во внутреннем дворе дома по ул. Сумской, 17. Около 2 часов ночи он загорелся.

Пилипец выразил уверенность, что микроавтобус подожгли умышленно. Он допустил, что к этому причастны руководители города и области.

“Титушки” Кернеса и Добкина сожгли микроавтобус, который перевозил вещи Евромайдана, звуковое оборудование, генераторы, теплые вещи, которые мы собирали”, - сказал Пилипец.

Он обратил внимание, что это уже вторая попытка помешать активистам харьковского Евромайдана. По факту первой попытки - похищения генератора — милиция проводит расследование и до сих пор виновные не найдены и не наказаны.

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В то же время водитель микроавтобуса, активист харьковского Евромайдана, который не захотел называть свое имя, сказал, что машина сгорела полностью. От микроавтобуса Мерседес Вито остался только кузов.

По словам водителя, он написал заявление в Дзержинское подрайонное отделение милиции о поджоге микроавтобуса.

В отделе связей с общественностью ГУ МВД в Харьковской области УНИАН пообещали в ближайшее время проверить эту информацию и сообщить, имел ли место такой факт.