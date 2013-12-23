Милиция не зафиксировала нарушений общественного порядка во время Народного вече
01:36, 23 декабря 2013Политика
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Милиция не зафиксировала нарушений общественного порядка во время очередного Народного вече на площади Независимости в Киеве.
Милиция не зафиксировала нарушений общественного порядка во время очередного Народного веча
Об этом сообщили УНИАН в столичном Главке милиции.
Вместе с тем, как передает корреспондент УНИАН, на главной площади Киева в настоящее время находится почти 5 тысяч человек, которые слушают выступления артистов со сцены Майдана.
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Также на прилегающей до Майдана Независимости территории были замечены несколько человек, одетых в костюмы Дедов Морозов с лентами флагов ЕС и Украины на одежде.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве на Майдане Независимости состоялось Народное вече, участники которого приняли резолюцию о создании Народного объединения « Майдан».
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