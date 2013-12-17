Из Крыма отправили четвертый поезд с активистами на провластный митинг

Людей из различных районов полуострова сначала автобусами привезли на центральную площадь Симферополя, сообщает ТСН.

Этот короткий митинг организаторы назвали "проводами". А потом людей доставили на железнодорожный вокзал, где митингующих ждал спецпоезд на 20 вагонов. Кое-кто не скрывает, что кроме акции Партии регионов намерен посетить и Евромайдан.

"На Евромайдан я пойду, потому что я сама из Черновицкой области. У меня в Черновцах сестра и ее дети. Я не хочу, чтобы была какая-то разруха. Украину мы делить не собираемся. И мне обидно, если мы ее разделим, я не смогу навещать свою сестру. Отец у меня там. Я пойду и туда, и сюда. На две стороны. Может, мы там объединимся. Мы за мир и стабильность", - рассказала безработная Валентина.

Большинство утверждают, что едут митинговать бесплатно. Однако некоторые признаются, что за участие в провластной акции им обещали заплатить.

"Сказали по 400 за день", - рассказал митингующий Анатолий.

Это уже четвертый спецпоезд, который отправился из Крыма на антимайдан. И не последний, уверяют местные регионалы.

"Мы очень заботимся о наших активистах. Там непростые погодные условия в Киеве, поэтому мы тех, кто хочет остаться на несколько дней, мы их оставляем. У нас есть пункты обогрева, палаточный городок, где организовано питание, чтобы поддержать силы в себе. А тех крымчан, кому больше дня трудно работать на митинге, мы отправляем обратно", - пояснил руководитель аппарата крымской организации Партии регионов Владимир Осипенко.

Ранее сообщалось, что участники антимайдана расходятся из-под Верховной Рады и ждут денег.