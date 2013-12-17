Из Крыма отправили четвертый поезд с активистами на провластный митинг
Очередную тысячу крымчан отправили местные регионалы на антимайдан.
Людей из различных районов полуострова сначала автобусами привезли на центральную площадь Симферополя, сообщает ТСН.
Этот короткий митинг организаторы назвали "проводами". А потом людей доставили на железнодорожный вокзал, где митингующих ждал спецпоезд на 20 вагонов. Кое-кто не скрывает, что кроме акции Партии регионов намерен посетить и Евромайдан.
"На Евромайдан я пойду, потому что я сама из Черновицкой области. У меня в Черновцах сестра и ее дети. Я не хочу, чтобы была какая-то разруха. Украину мы делить не собираемся. И мне обидно, если мы ее разделим, я не смогу навещать свою сестру. Отец у меня там. Я пойду и туда, и сюда. На две стороны. Может, мы там объединимся. Мы за мир и стабильность", - рассказала безработная Валентина.
Большинство утверждают, что едут митинговать бесплатно. Однако некоторые признаются, что за участие в провластной акции им обещали заплатить.
"Сказали по 400 за день", - рассказал митингующий Анатолий.
Это уже четвертый спецпоезд, который отправился из Крыма на антимайдан. И не последний, уверяют местные регионалы.
"Мы очень заботимся о наших активистах. Там непростые погодные условия в Киеве, поэтому мы тех, кто хочет остаться на несколько дней, мы их оставляем. У нас есть пункты обогрева, палаточный городок, где организовано питание, чтобы поддержать силы в себе. А тех крымчан, кому больше дня трудно работать на митинге, мы отправляем обратно", - пояснил руководитель аппарата крымской организации Партии регионов Владимир Осипенко.
Ранее сообщалось, что участники антимайдана расходятся из-под Верховной Рады и ждут денег.