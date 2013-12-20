Азаров: заявление ЕС о приостановке работы над Ассоциацией связано с рождественскими каникулами

Об этом он заявил в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер, комментируя заявление главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, что Еврокомиссия не видит оснований продолжать переговоры о подписании Соглашения об ассоциации с нынешним руководством Украины в нынешних условиях.

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«Я не читал, что говорил Баррозу, но в курсе всех тех переговоров, которые сейчас ведутся. И буквально вчера состоялись разговоры с президентом Европейского парламента Мартином Шульцом, с еврокомиссаром Штефаном Фюле и т.д. Может на господина Бааррозу влияют рождественские праздники. Вот 23 числа наступают каникулы везде в Европе. С 23 декабря по 7 января разговаривать там будет не с кем. Европа – это Европа, вы прекрасно об этом знает», - сказал Азаров.

Он напомнил, что есть договоренность о создании нескольких рабочих групп по реализации совместных проектов Украины и ЕС.

«Мы уже вышли на Европу с хорошими направлениями», - сказал Азаров.

Как сообщалось, еврокомиссар Штефан Фюле также написал в Твиттере, что Евросоюз приостанавливает работу с украинскими властями по соглашению об ассоциации.