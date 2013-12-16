В ЕС ожидают от Украины разъяснений о намерениях подписать ассоциацию - Томбинский

12:59, 16 декабря 2013
Политика
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В Европейском Союзе ожидают разъяснений украинской стороны относительно намерений подписать Соглашение об ассоциации.

Томбинський объяснил, почему ЕС сегодня сложно помогать Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

“Нам нужна уверенность, какие намерения сегодня в Киеве. В Брюсселе сегодня проходит заседание министров иностранных дел ЕС, они будут говорить об этой проблематике. Но они ожидают ясность от Киева, намерен ли Киев подписать Соглашение об ассоциации”, - сказал Томбинский.

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Он отметил, что ЕС также обсуждает, как можно помочь Украине в этот сложный период.

“Мы готовы предоставить инструменты, которые будут помогать Украине, но при условии подписания Соглашения об ассоциации. Нам нужно знать, какая легальная база отношений Украины с ЕС, без этого нам сложно помогать”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что повлекло волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

15 декабря комиссар ЕС по расширения и Европейской политики соседства Фюле написал в Twitter: "Слова и действия Президента и правительства относительно Соглашения об ассоциации все дальше и дальше расходятся. Их аргументы не имеют ничего общего с реалиями. Сказал вице-премьеру Арбузову в Брюсселе и после, что дальнейшие переговоры поставлены в зависимость от четкой преданности подписанию (соглашения). Работа прекращена, ответа не получил".

Сегодня, 16 декабря, Томбинский, отвечая на вопрос, продолжаются ли переговоры, отметил: “Остановил переговоры с ЕС не Фюле”. Он напомнил, что решение приостановить сотрудничество относительно подписания Соглашения об ассоциации приняло правительство Украины.

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