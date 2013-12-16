В ЕС ожидают от Украины разъяснений о намерениях подписать ассоциацию - Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

“Нам нужна уверенность, какие намерения сегодня в Киеве. В Брюсселе сегодня проходит заседание министров иностранных дел ЕС, они будут говорить об этой проблематике. Но они ожидают ясность от Киева, намерен ли Киев подписать Соглашение об ассоциации”, - сказал Томбинский.

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Он отметил, что ЕС также обсуждает, как можно помочь Украине в этот сложный период.

“Мы готовы предоставить инструменты, которые будут помогать Украине, но при условии подписания Соглашения об ассоциации. Нам нужно знать, какая легальная база отношений Украины с ЕС, без этого нам сложно помогать”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что повлекло волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

15 декабря комиссар ЕС по расширения и Европейской политики соседства Фюле написал в Twitter: "Слова и действия Президента и правительства относительно Соглашения об ассоциации все дальше и дальше расходятся. Их аргументы не имеют ничего общего с реалиями. Сказал вице-премьеру Арбузову в Брюсселе и после, что дальнейшие переговоры поставлены в зависимость от четкой преданности подписанию (соглашения). Работа прекращена, ответа не получил".

Сегодня, 16 декабря, Томбинский, отвечая на вопрос, продолжаются ли переговоры, отметил: “Остановил переговоры с ЕС не Фюле”. Он напомнил, что решение приостановить сотрудничество относительно подписания Соглашения об ассоциации приняло правительство Украины.